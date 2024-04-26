Ruanda'ya gönderilmekten korkan göçmenler İrlanda'ya yöneliyor

İngiltere'nin Ruanda planı, göçmenlerin İrlanda'ya yönelmesine neden oluyor.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Ruanda'ya sınır dışı edilme tehdidinin göçmenlerin Britanya'da kalmak yerine İrlanda'ya yönelmesine neden olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, sığınmacıların ülkeye yasadışı yollardan gelmeleri halinde Ruanda'ya gönderilmelerini öngören programı bu hafta başında parlamento tarafından onaylanmıştı.

İngiliz hükümeti, ilk uçuşların 10-12 hafta içinde başlamasını planlıyor.



The Daily Telegraph gazetesine konuşan Martin, bu politikanın İrlanda'yı etkilemeye başladığını çünkü insanların İngiltere'de kalmaktan korktuğunu söyledi.



Martin, sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilme potansiyeline karşı İrlanda ve Avrupa Birliği içinde sığınma hakkı elde etmeye çalıştıklarını belirtti.