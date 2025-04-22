Rubio açıkladı: ABD Dışişleri Bakanlığı yeniden yapılandırmaya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin gereksiz gördüğü bazı birimlerle birlikte ABD’nin çıkarlarıyla uyuşmadığını belirttiği bazı programları ortadan kaldırmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden yapılandırdığını açıkladı.

Rubio, "Bu yaklaşım, bakanlığı tabandan başlayarak dairelerden elçiliklere kadar güçlendirecek. Bölgeye özgü işlevler birleştirilerek işlevsellik artırılacak, mükerrer birimler kaldırılacak ve Amerika’nın temel ulusal çıkarlarıyla örtüşmeyen yasal olmayan programlar sona erdirilecektir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’nda radikal kesintiler ve yeniden yapılandırma öngören yeni bir kararname çıkarmaya hazırlandığı iddiaları basına yansımıştı.

Bloomberg haber sitesinin gördüğünü aktardığı taslak belgenin ABD’li diplomatlar arasında dolaştığı ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin belgede yazıldığı haliyle hayata geçirilmesi halinde bu, bakanlığın kurulduğu 1789 yılından bu yana bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen en büyük yeniden yapılandırmalardan biri olarak tarihe geçecek.

KANADA’DAKİ DİPLOMATİK FAALİYETLER AZALTILACAK



Habere göre, kararname, bakanlıktaki onlarca mevki ve departmanın ortadan kalkmasını beraberinde getirecek. Bunların arasında iklim, mülteci, demokrasi ve Afrika ile ilgilenen departmanlar ile Uluslararası Örgütler Bürosu da yer alıyor. Kararnamenin yürürlüğe girmesi durumunda Kanada’daki diplomatik faaliyetlerde de keskin bir kesinti yapılacak.



Yeniden yapılandırma kapsamında Dışişleri Bakanlığı’nda dört bölgesel büronun olması, bunların İndo-Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrasya ile ilgilenmesi bekleniyor.



Aynı kapsamda Sahra Altı Afrikası’nda bulunan ve “temel öneme sahip olmadığı” değerlendirilen büyükelçilik ve konsolosluklar kapatılacak. Kapatılacak diplomatik misyonların sayısı ise henüz netlik kazanmış değil. Taslak metne göre, değişikliklerin 1 Ekim’e kadar yapılmış olması bekleniyor.

“YABANCI HİZMET SINAVI” GELİYOR

İlk olarak The New York Times (NYT) gazetesinin gündeme getirdiği kararname ile birlikte Afrika İlişkileri Bürosu, İklim Özel Temsilciliği, Uluslararası Örgütler Bürosu ve Küresel Kadın Meseleleri Ofisi’nin yanı sıra diğer kamu diplomasisi ve kamu işleri büroları ortadan kaldırılacak.



Belgeye göre, Kanada ile olan diplomatik ilişkiler de Dışişleri Bakanlığı’nın bünyesindeki Kuzey Amerika İlişkileri Ofisi olarak görevlendirilen daha az küçük bir ekibin yetki alanında olacak.



Bunun yanı sıra, diplomatik personel, dünyanın farklı bölgelerinde rotasyon mantığıyla görevlendirilmek yerine kariyerleri boyunca kalmaları beklenecek bölgelere atanacak. Söz konusu bölgesel görevlendirmenin bir parçası olmak istemeyen mevcut diplomatlar ise 30 Eylül’e kadar bundan feragat edebilecek.



Trump’ın yeni kararnamesi, yeni bir yabancı hizmet sınavının da oluşturulmasını ve bunun “Başkan’ın dış politika vizyonuna uyumu” gerektirmesini öngörüyor.