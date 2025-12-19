"Hamas silah bırakmadan barış mümkün değil"
19.12.2025 20:42
Son Güncelleme: 19.12.2025 20:48
Reuters
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas’ın silah bırakmadığı ve İsrail için bir tehdit olmaktan çıkmadığı sürece Gazze’de barışın mümkün olmadığını" söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rubio, “Hamas gelecekte İsrail’i tehdit edebilecek ya da saldırabilecek bir konumda olursa, barıştan söz edemezsiniz” dedi.
Rubio, bu nedenle silahsızlanmanın hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Hamas silah bırakmadığı sürece barış olmayacak" ifadelerini kullandı.