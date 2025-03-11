Rubio: Hamas’la görüşme tek seferlik bir durum, sonuç vermedi

Suudi Arabistan'a giderken ülkesinin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler’in Hamas ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Rubio, Hamas ile yapılan görüşmenin amacının rehinelerin serbest kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Rubio, "Bu, hedefi rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olan özel temsilcimizin, rehineler üzerinde kontrolü olan biriyle doğrudan konuşma fırsatı bulduğu ve bunu yapması için izin aldığı ve teşvik edildiği tek seferlik bir durumdu. O da bunu yaptı" diye konuştu. Boehler’in Hamas ile yaptığı görüşme konusunda "Şimdilik sonuç vermedi" diyen Rubio, "Bu, denemesinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.



WITKOFF BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a atıfta bulunan Rubio, "Bu cephede müzakereler konusunda birincil aracımız Bay Witkoff ve Katar aracılığıyla yaptığı çalışma" ifadelerini kullandı. Witkoff’un Katar’a gittiğini hatırlatan Rubio, "Umarım bu görüşmeler meyvesini verir ve tüm rehineler serbest bırakılır" dedi.



HAMAS'I SUÇLADI



Rubio, İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını kesmesi ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. "Hamas'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını hissediyorum. Hala rehineleri ve cesetleri korkunç koşullarda tutuyorlar. Aşırı derecede orantısız takaslarda ısrar ediyorlar" diyen Rubio, bu nedenle İsrail’in Hamas'ı karar vermeye zorlamak için kendi çıkarlarına olan şeyleri yaptığını ifade etti.