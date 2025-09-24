Rubio: "Kimsenin, saldırı olmadıkça uçak düşürmekten bahsettiğini sanmıyorum"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS News’e verdiği röportajda, “Kimsenin, saldırı olmadıkça Rus uçaklarını düşürmekten bahsettiğini sanmıyorum” dedi.



Rubio, NATO’nun ihlaller karşısında rutin prosedürü uygulamaya devam edeceğini belirterek, “Onlar hava sahasına veya savunma bölgesine girdiğinde, karşılık olarak uçaklarımız havalanır ve engelleme yapılır. NATO bugüne kadar böyle yaptı ve bundan sonra da böyle yapacak” ifadelerini kullandı.

"TAAHHÜDÜMÜZ DEĞİŞMEDİ"

Bakan, bu açıklamasına rağmen ABD’nin “NATO topraklarının her bir karışını savunma taahhüdünün değişmediğinin” altını çizdi.



ABD Başkanı Donald Trump, BM binasında yapılan basına açık görüşmede "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt vermişti.

