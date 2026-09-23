Rubio: Moskova ve Kiev sınırlı ateşkese sıcak bakıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı tamamen sona erdirecek bir anlaşma öncesinde tahıl ve enerji alanlarını kapsayan sınırlı bir ateşkes için tarafların istekli olduğunu söyledi.

Rubio, hem Moskova hem de Kiev’in böyle bir düzenlemeye ilgi gösterdiğini belirterek, ABD’nin anlaşmanın sağlanması konusunda yapıcı bir rol oynamaya açık olduğunu ifade etti.

Açıklamalar, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları sırasında geldi.

RUBIO İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Kurulu’nun oturum aralarında görüştüğünü açıkladı.

Bakanlığa göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

Rubio’nun açıklamaları, son dönemde tarafların tamamını kapsayan genel bir ateşkes yerine daha dar alanlarda karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik arayışların öne çıktığını gösteriyor.

Enerji tesisleri ve Karadeniz üzerinden yapılan tahıl sevkiyatı, son haftalarda ABD öncülüğündeki diplomatik temasların başlıca konuları arasında yer alıyor.

TRUMP DÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de salı günü New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında bir araya gelmişti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Zelenski, Trump ile savaşı sona erdirme çabalarının yanı sıra Rusya ve Ukrayna’nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almamasına yönelik olası bir ateşkesi görüştüklerini açıklamıştı.

Zelenski, Kiev’in karşılıklı olması koşuluyla enerji alanındaki saldırıları durdurmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları tek taraflı olarak sona erdirmesinin görüşülmediğini söyledi.

Ukrayna lideri ayrıca Trump’ın da katılacağı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu yineledi. Zelenski, buna karşılık Putin’in müzakereye hazır olduğuna ilişkin henüz bir işaret görmediğini belirtti.

Trump ise görüşme öncesinde Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının hem Rusya açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu hem de küresel dizel fiyatlarını etkilediğini söylemişti. ABD Başkanı, savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm bulunabileceğini düşündüğünü de ifade etmişti.

ENERJİ ATEŞKESİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Trump geçen hafta Rusya ve Ukrayna’nın enerji hedeflerine saldırmama konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra Rusya’nın Kiev’deki akaryakıt tesislerini vurması ve Ukrayna’nın bir Rus petrol rafinerisini hedef almasıyla bu sınırlı uzlaşı fiilen bozulmuştu.

Son haftalarda karşılıklı hava saldırıları enerji tesislerinin yanı sıra limanları, depoları ve gemileri de hedef aldı. Saldırılar Karadeniz üzerinden yapılan tahıl ihracatını da aksattı.

Rubio’nun son açıklamasıyla Washington’ın üzerinde çalıştığı formülün kapsamına enerjinin yanı sıra tahıl sevkiyatının da dahil edildiği anlaşılıyor. ABD yönetimi, sınırlı ateşkesi daha geniş kapsamlı barış görüşmelerine zemin hazırlayabilecek bir adım olarak ele alıyor.