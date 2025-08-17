Rubio: Müzakereler çıkmaza girerse daha ağır yaptırımlar gündeme gelebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programında yaptığı açıklamada, Rusya ile olası bir anlaşmanın hem “sınırların nasıl şekilleneceğini” hem de Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanımasını içermesi gerektiğini vurguladı.



Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirveden sonra “nihai bir çözüme" odaklanacağını açıklamasının ardından konuşan Rubio, ABD’nin hangi baskı araçlarını devreye sokacağına dair ayrıntı vermedi.

"BARIŞ ANLAŞMASI EN İYİ YOL"

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” dedi.



Avrupalı liderlerin ise, pazartesi günü Washington’da Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği ve Kiev’e destek mesajı vereceği belirtildi.



Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini, müzakerelerin çıkmaza girmesi halinde daha ağır yaptırımların da gündeme gelebileceğini kaydetti.

Rubio ayrıca, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığının altını çizdi.