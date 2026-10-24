Rubio'dan Kübalılara çağrı. "CIA ile işbirliği yapın"

ABD Başkanı Donald Trump Florida'daki seçim mitinginde, “İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz. Sonra Marco Rubio 'yu anlaşmayı sonuçlandırması için göndereceğiz.” dedi. Ardından kendisi de Küba kökenli olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Trump yönetiminin Küba politikasının büyük bölümünü yürüten Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küba'da olumlu değişim yaratmak isteyenler için şimdi tam zamanı” ifadelerini kullandı. Küba yönetiminden memnun olmayanlara seslenen Rubio, “Arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirmek için CIA ile gizli bir işbirliği fırsatını değerlendirin” çağrısı yaptı.