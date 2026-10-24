Rubio'dan Kübalılara çağrı. "CIA ile işbirliği yapın"
24.10.2026 06:41
Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba göçmeni bir aileye mensup.
Küba'yı sık sık "operasyon" yapmakla tehdit eden Donald Trump'ın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kübalılara seslendi: "CIA ile gizli işbirliği fırsatını değerlendirin.”
ABD Başkanı Donald Trump Florida'daki seçim mitinginde, “İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz. Sonra Marco Rubio'yu anlaşmayı sonuçlandırması için göndereceğiz.” dedi. Ardından kendisi de Küba kökenli olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.
Trump yönetiminin Küba politikasının büyük bölümünü yürüten Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küba'da olumlu değişim yaratmak isteyenler için şimdi tam zamanı” ifadelerini kullandı. Küba yönetiminden memnun olmayanlara seslenen Rubio, “Arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirmek için CIA ile gizli bir işbirliği fırsatını değerlendirin” çağrısı yaptı.
Milyonlarca kişinin aylardır elektriksiz kaldığı Küba'da son günlerde su kıtlığı da baş gösterdi.
AMBARGO AĞIRLAŞTI
Trump yönetimi daha önce hedeflerinin "Küba'daki komünist yönetimi değiştirmek" olduğunu açıklamıştı.
ABD, bu yılın başlarında uygulamaya koyduğu petrol ablukası, yakıt kıtlığı ve yetersiz altyapının yol açtığı elektrik kesintileriyle mücadele eden Küba üzerindeki baskıyı ağırlaştırdı.
Washington, Küba'ya yönelik ambargoyu 60 yılı aşkın süredir sürdürüyor. 1959’daki devrimden sonra ABD’nin baskısına rağmen diplomatik ilişkilerini kesmeyen tek Latin Amerika ülkesi olan Meksika da bu yılın başında Trump yönetiminin ağır gümrük vergileri uygulama tehdidi üzerine Küba’ya petrol sevkiyatını durdurdu.
Küba’nın enerji krizini derinleştiren bir diğer gelişme ise Venezuela’dan gelen petrol akışının kesilmesi oldu.