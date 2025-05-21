Rubio'dan Taliban açıklaması: "Terör örgütü" tanımı yeniden değerlendiriliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ne yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'ı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlayıp tanımlamama konusunu yeniden değerlendirmekte olduğunu söyledi.



Tennessee’li Cumhuriyetçi Temsilci Tim Burchett’in, ABD’nin Taliban’ı “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandırıp sınıflandırmayacağını sorması üzerine Rubio, “Bu sınıflandırmanın şu anda yeniden değerlendirme sürecinde olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.