Ruby Franke olayı nedir? Ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber çocuklarına yaptığı işkenceyi itiraf etti

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ



Çocuk istismarı ile suçlanan Franke, çıktığı duruşmada hakkındaki dört suçlamayı birden kabul etti. "Ailesi ve çocukları adına büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu" savunan Franke, "danışman ve yaşam koçu" olan eski iş ortağı Hildebrandt'ı suçladı.



Franke'nin oğlunu yetersiz beslediği, birkaç hafta boyunca açık havada çalışmaya zorladığı, ciddi güneş yanıklarına neden olduğu iddiaları da dahil olmak üzere uyguladığı tüm istismarlar mahkemede daha ayrıntılı bir şekilde açıkladı.



Suçlamaları kabul eden Franke'ye verilecek ceza 20 Şubat 2024'te açıklanacak.