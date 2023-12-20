Ruby Franke olayı nedir? Ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber çocuklarına yaptığı işkenceyi itiraf etti

Bir zamanlar bir ebeveynlik sayfasında iki milyondan fazla aboneye sahip olan eski YouTube yıldızı Ruby Franke, çocuklarına istismar uyguladığı gerekçesiyle bir süredir yargılanıyor.
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
41 yaşındaki Franke'nin 12 yaşındaki oğlunun geçen ağustosta, Hildebrandt'ın Utah'taki evinden kaçıp komşuya giderek yemek ve su istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Çocuğun çok zayıfladığını, el ve ayak bileklerinde koli bandı bulunduğunu fark eden komşular, bu olayın üzerine polis çağırmıştı. Çocuk, bağlanmaktan kaynaklı yaralar ve yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye götürülmüş, Franke'nin kızı olan ikinci bir çocuk da aynı evde yetersiz beslenmeden mustarip bir halde bulunmuştu.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Çocuk istismarı ile suçlanan Franke, çıktığı duruşmada hakkındaki dört suçlamayı birden kabul etti. "Ailesi ve çocukları adına büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu" savunan Franke, "danışman ve yaşam koçu" olan eski iş ortağı Hildebrandt'ı suçladı.
Franke'nin oğlunu yetersiz beslediği, birkaç hafta boyunca açık havada çalışmaya zorladığı, ciddi güneş yanıklarına neden olduğu iddiaları da dahil olmak üzere uyguladığı tüm istismarlar mahkemede daha ayrıntılı bir şekilde açıkladı.
Suçlamaları kabul eden Franke'ye verilecek ceza 20 Şubat 2024'te açıklanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Cinsel İstismar
- Sosyal Medya