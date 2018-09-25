Ruhani şimdiki ABD yönetiminin uluslararası kurumları etkisiz hale getirmeye kararlı olduğunu belirtti. Hiçbir ulusun zorla müzakere masasına getirilemeyeceğini belirten Ruhani, "ABD hükümetinin görüşmeye davet ettiği bir devleti devirme planlarını saklamaması ironik" diye konuştu.



Ruhani "ABD'nin en başından beri İran politikası yanlıştı. İran halkının isteklerine karşı koyan yaklaşımı başarısız olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.



Abd'nin tek taraflı yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı, ABD'yi İran nükleer anlaşmasını destekleyenleri tehdit etmekle de suçladı.



Ruhani "Diyalogtan daha iyi bir yol yok. Sizi terk ettiğiniz müzakere masasına geri dönmeye davet ediyoruz. Diyalog, tehditlerin ve haksız yaptırımların sona ermesiyle başlayacak." dedi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise "Ruhani'nin sert açıklamalarının ciddi sonuçları olacak, sizi izliyoruz, peşinizden geleceğiz" diye konuştu.

