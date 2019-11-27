Ruhani: İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak

Çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere Tebriz'e giden Ruhani, burada yaptığı açıklamada benzin zammıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Ruhani, halkın eleştiri ve itiraz etme hakkı olduğunu ancak "dış güçlerin paralı askerleri ve bozguncuların tahripkar eylemlere kalkışması durumunda güvenlik güçlerinin gereken cevabı vereceğini" dile getirdi.



İsim vermeden, "düşmanların" benzin zammından sonra tüm güçleriyle sahneye çıktığını savunan Ruhani, "Düşman; iç savaş, ölümler, bankaların ve diğer yerlerin yağmalanması ile halkın özgürlüğü ve bağımsızlığını ellerinden alacağını zannetti. İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



"BENZİN ZAMMININ AÇIKLANDIĞI ZAMANDAN BENİM DE HABERİM YOKTU"



İran Cumhurbaşkanı, 2016'da bakanların benzin zammına itiraz ettiğini, 2017'de Meclis Başkanı ve komisyonların buna engel olduğunu, 2018'de yaptırımlar nedeniyle artırım olmadığını ve 2019'un ortalarında da bir haber ajansı birkaç gün önceden duyurduğu için zammı ertelediklerini aktardı.



Ruhani, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu. Artış ile ilgili talimatı İçişleri Bakanı'na verdim ve zamanı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile belirlemelerini istedim. Hatta bana da haber vermeyin dedim. Devlet televizyonu ve diğer mecralardan gerekli propaganda faaliyetlerinin ardından münasip zamanda bunu ilan edin dedim." diye konuştu.



ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.



Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



