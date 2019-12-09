Ruhani'den ABD'ye yeşil ışık

Başkent Tahran'daki Öğretmenler Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yeniden müzakere masasına oturulması konusunda yeşil ışık yaktı.



ABD ile yapılan nükleer anlaşmanın İran'ın lehine olduğunu söyleyen Ruhani, anlaşma öncesinde günlük 1 milyon varil olan petrol ihracatını bu anlaşma sayesinde 2 milyon 800 bin varile çıkardıklarını hatırlattı.



Ruhani, ABD ile yeniden müzakerelere ilişkin şunları kaydetti:



"Düşman baskı yapmak istiyor, İran ise buna karşı direniyor. Eğer müzakere, düşmanın plan ve komplolarını başarısız kılacaksa gerekli, zaruri ve devrimci bir adım olur."



Ülkede protestolara neden olan benzin zammına da değinen Ruhani, ihtiyacı olmasına rağmen hükümetin bu zamlardan elde edilecek tüm geliri halka dağıtacağını ifade etti.



Ruhani, "Her ne kadar yasal açıdan iznimiz olmasa da devrim liderinden (Hamaney) aldığımız icazetle böyle bir adım attık. Buradan elde edilecek geliri geçim sıkıntısı yaşayan yoksul kesimlere dağıtacağız." diye konuştu.

