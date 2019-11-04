Ruhani'den Kral Selman'a "barış mektubu"

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup gönderip göndermediğine ilişkin bir soru üzerine, "Evet, Cumhurbaşkanı bazı mektuplar gönderdi. Mektupların konusu, bölgede barış ve istikrar." ifadelerini kullandı.



Açıklamasında söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD'nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekim ayında, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

