Ruhani'den Trump'ın Ortadoğu planına tepki: "Yüzyılın en alçak planı"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın 'Yüzyılın Anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı Ortadoğu planını, "yüzyılın en alçak planı" olarak nitelendirdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en alçak planı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de "yüzyılın en büyük utancı" şeklinde tanımladığı planın, Filistin halkının ve Müslümanların bilinciyle başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.  

ABD'NİN TEK TARAFLI ORTADOĞU PLANI

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Ortadoğu planını kamuoyuna açıklamıştı.

Plan kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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