Ruhani: Halkımız çok ağır bir süreç geçiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının ABD yaptırımları ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle "çok ağır bir süreç geçirdiğini" söyledi.

Anadolu Ajansı 25.07.2020 - 13:14

Ruhani: Halkımız çok ağır bir süreç geçiriyor

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Başkent Tahran'daki Coronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen "direndiklerini ve diz çökmediklerini" belirterek, "Halkımız coronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle çok ağır bir süreç geçiriyor. Yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşandı, salgın da omuzlarındaki yükü çok ağırlaştırdı." dedi.

Tüm dünyanın salgının başında sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı, iş yerlerinin kapatılması gibi uygulamalara gittiğini fakat bunların çözüm olmadığını savunan Ruhani, "Bazen kısıtlamaların kendisi sorunun kaynağı oluyor. Üretim ve dağıtım ağı durursa halkın günlük yaşamı imkansız hale gelir. Bu yüzden yasaklar ve kısıtlamalar kalktı, herkes normalleşmeye gitti." diye konuştu.

Ruhani, İran'ın birçok eyaletinde salgının tepe noktasının geçildiğini ve vaka sayısının düşüşe geçtiğini sözlerine ekledi.

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