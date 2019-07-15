Rum basınından Fileleftheros gazetesi, Baf açıklarında görev yapan Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğagaz rezervi keşfettiğini öne sürdüğü bir haber yaptı.

Haberde, sondaj çalışmasının başarılı geçtiği iddia edilirken, 'Türkiye doğalgaz çalışmalarında geri adım atmayacak', 'Türkiye, S-400 füzeleri nedeniyle ABD'den gördüğü onca baskıya rağmen geri adım atmadı' gibi ifadelere yer verilirken, bilgi AB kaynaklarına dayandırıldı.

AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulayacağı öne sürülen, Türkiye'nin doğalgazla ilgili faaliyetlerine devam edeceği ve bu uğurda çok para harcadığı da ifade edilen haberde yapılan yorumda ise, farklı çevrelerce doğalgazın da dahil olduğu bir 'al-ver' süreci başlatılmasının söz konusu olduğu iddia edildi.

Gazete, Türkiye'nin enerji konusunu ayrı olarak irdelediğini ileri sürdü.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KARARLILIK VURGUSU

Bu arada bugün KKTC medyasına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye'nin faaliyetleri sürecek. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumakta. Türkiye olarak öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürüyoruz. Böylece Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak ısrarla sürdürdükleri tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

"TÜM ADA'DA ARAŞTIRMA YAPILABİLİR"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Türkiye'nin sondaj çalışmalarının bütün Kıbrıs'ın etrafına yayılmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye de kendisine ait gördüğü bölgelerde çalışmalara başlıyor. Gerçekte bu olan, Doğu Akdeniz'deki güçlerin dengelenmesine sağlıyor" diye konuştu.