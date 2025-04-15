Rum basınından Atina'ya eleştiri: "Yunanistan deniz altında Türkiye'den çekiniyor"

Rum basını, Yunanistan'ın Türkiye'den çekindiğine yönelik eleştirel bir haber yayınladı.

Haberlerde, Girit Adası'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), oradan da İsrail'e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector GSI) konusunda, Yunanistan'ın Türkiye'den çekindiği ifade edildi.



GKRY'de yayın yapan Alithia gazetesi, haberinde "Kablo konusunda İskoç Duşu. Türkiye'nin uyarısının ardından projenin devamında yeniden belirsizlik” başlığını kullandı.

Haberde, GSI projesinin yüklenicisi ADMİE’nin, Yunan hükümetinin jeopolitik riskler gerekçesiyle durdurduğu çalışmaların yeniden başlatılması amacıyla NAVTEX ilan edilmesi talebinin, Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından düne kadar onaylanmadığını duyurdu.



Yunanistan'ın Girit Adası'ndan GKRY'ye, oradan da İsrail'e uzanacak deniz altından kablo ile elektrik projesi ile ilgili Atina'ya en sert eleştirilerden biri de Alphanews'ten geldi.

"ANKARA İLE GERİLİM" UYARISI



Haberinde "Atina, Türkiye'den çekiniyor" ifadesini kullanan Alphanews, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bu konuda günlerdir NAVTEX ilan edemediğini okuyucularına duyurdu.



Fileleftheros gazetesi de GSİ konusunda Ankara'nın gerilim yaşanacağı konusundaki uyarılarının Yunanistan üzerinde etkili olduğunu birinci sayfadan okuyucularına duyururken, GKRY'de yayın yapan gazete ve TV'lerin büyük bölümü projenin uygulamaya alınamamasının sebebi olarak, Türkiye'nin uyarılarından çekinen Yunanistan'ı gösterdi.



Politis gazetesi ise "GSI Konusunda ABD Niyetlerinin Denenmesi" başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Girit Adası arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi konusundaki ödemelerin geçici olarak durdurulması kararının ardından, projede yer alan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, ABD’nin projeye ilişkin tutumunu netleştirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

