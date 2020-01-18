Rum hakeme bombalı saldırı (Hakemler müsabakalara katılmama kararı aldı)

Kıbrıs Rum Kesimi'nde, birinci lig futbol hakeminin park halindeki otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı yaşanmayan olayın, hakemin 3 Ocak'ta yönettiği Doksas-AEL takımları arasındaki müsabakayla ilgili olduğu belirtiliyor. (Haber: Selim Sayarı/NTV Lefkoşa Temsilcisi)

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Hakem Andreas Konstantinos’un park halindeki aracına yerleştirilen bomba dün infilak etti. Ölen ya da yaralanan olmayan olayın, hakemin 3 Ocak’ta yönettiği ve 2-2 berabere sonuçlanan Doksas-AEL takımları arasındaki müsabakayla ilgili olduğu belirtiliyor.

Hakemin şike yaptığını savunan AEL takımı, UEFA ve federasyona şikayette bulunmuştu. Rum Hakemler Birliği, saldırı sonrasında müsabakalara süresiz katılmama kararı aldı.

Federasyon tüm karşılaşmaları iptal etti. UEFA’nın şike iddialarıyla ilgili soruşturmalar yapması ve bunları “kırmızı dosyalar” ile Rum Federasyonu'na bildirmesi üzerine Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis futbolun kirlendiğini ve temizlenmesi gerektiğini söyledi, 

Gelişmeler üzerine Rum Adalet Bakanlığı da devreye girdi. Krizin araştırılması için UEFA'dan bir ekip çağrılmasına karar verildi.

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