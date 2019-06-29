Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, merdivenlerden düşdüktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırık tespit edilen Rum liderin ameliyat edilmesine karar verildi. Anastasiadis’in gün içerisinde ameliyata alınacağı, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İki lider, Anastasiadis’in iyileşmesinin ardından ilk fırsatta bir araya gelme sözü verdi.
Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı
NTV HaberDünya
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, merdivenlerden düşerek kalçasını kırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, merdivenlerden düşdüktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırık tespit edilen Rum liderin ameliyat edilmesine karar verildi. Anastasiadis’in gün içerisinde ameliyata alınacağı, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.