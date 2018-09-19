Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.



Çözüm görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için gerekli ilerlemenin sağlanamadığını söyleyen Rum lider Anastasiadis, Türk tarafını suçladı.



Anastasiadis müzakerelerin bir kez daha başarısız olması halinde taraflar arasındaki diyaloğun temelinde radikal değişiklikler olacağını savundu.



Rum lider Anastasiadis, "Türkiye'nin son müzakerelerdeki görüşlerini tekrarlaması yeni girişimi de umutsuz bir girişim yapacaktır" dedi.



Türkiye ile mükemmel ilişkiler kurmak istediklerini de söyleyen Nikos Anastasiadis, Ada'da güven ve refah sağlayacak bir çözüm için Türkiye'den yardım istediklerini de dile getirdi.