Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Rus oligarklara ait kara paraların aklanması olayına karıştığı iddia edildi.



İddiayı “organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi” adlı örgüt 14 Ağustos’ta yayınladığı raporuyla gündeme getirdi.



Organize suçlar ve yolsuzluklar üzerine araştırmalar yapan birçok örgütün bir araya gelmesiyle 2006 yılında kurulan birliğin raporunda, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Rus kara paralarının aklanması olayında rol aldığı kaydedildi.



Rumların yüksek tirajlı saygın gazetesi Politis, “Başkanı Kara Para Aklama Meselesiyle İlişkilendiriyorlar” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, “organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi” tarafından yayımlanan raporda Anastasiadis’in, başkan seçilmesinden hemen önce Rus kara parasının aklanması konusunda rol aldığını” yazdı.



Rum lider Anastasiadis’in hakkında çıkan iddiaları yanıtsız bırakması meselenin önemini artırdı.



Ana muhalefetteki AKEL Partisi, bahse konu haberleri yanıtsız bırakmasından ötürü Anastasiadis’e ateş püskürdü.



Politis gazetesi, “organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi” adlı örgütün basında çıkan bir yayınının dikkat çeken unsurlar içerdiğini yazdı, Rus kara paralarının aklanmasıyla ilgili araştırmada Rum Lider Nikos Anastasiadis’in hukuk bürosunun ve bizzat Anastasiadis’in Rus şebekesiyle ilişkilendirildiğine işaret edildi.



3,5 MİLYAR EURO AKLANDI İDDİASI



Rus kara para aklama şebekesinin, 2013 yılında tasfiye edilen bir Litvanya bankası üzerinden 3,5 milyar euroyu akladığı ve bu operasyonda Anastasiadis’in de ilişkisi olduğu öne sürülüyor.



Organize suç ve yolsuzlukla mücadele eden örgütün 14 Ağustos’ta yayımlanan raporunda Nikos Anastasiadis’in başkan olmadan önce yönettiği hukuk bürosunun, 220 milyon euronun hayali ticaretle aklanması işinde bir sermaye rotası düzenlediği iddia ediliyor.



Politis gazetesi manşet haberinde Rum yönetiminin zan altında kaldığını belirterek Anastasiadis’in bunlara yanıt vermeye davet etti.



Haravgi gazetesi de Anastasiadis’in yönetimindeki hukuk bürosunun, Rus oligarkların kara paralarının paravan şirketlere transfer edilmesi hususunda karmaşık anlaşmalar yaptığını yazdı.

