Rum lider barış festivaline gölge düşürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, 6'ncı Pile Barış Festivali'ne katıldı.

Festivalin adresi, Kıbrıslı Türkler ve Rumların bir arada yaşadığı Pile köyüydü.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün kontrolündeki köyde düzenlenen etkinlikte iki lider aynı masada yemek yedi. Konuşmaları ve gösterileri birlikte izledi.

Ancak festival öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Rum lider, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda Türk tarafını hedef alan açıklamalarda bulundu. Sürecin ilerlemesinin siyasi iradeye bağlı olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin geçiş kapılarına ilişkin önerisini hatırlattı.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in öneriye hangi tarafın olumlu, hangi tarafın olumsuz yanıt verdiğini bildiğini öne sürdü. Verilen yanıt nedeniyle taraflardan biriyle tartışma yaşandığını da iddia etti.