Kıbrıs Rum milli muhafız ordusu subayı seri katil Nikos Metaksas’ın kurbanı 6 yaşındaki Sierra Graze, yine Metaksas tarafından öldürülen 39 yaşındaki Filipinli kadın Mary Rose Tiburcio’nun kızıydı. Annenin cesedine ulaşılmasıyla gün yüzüne çıkan cinayetler dizisindeki aramalar, aynı annenin kızının cenazesine ulaşılmasıyla tamamlandı.



Sosyal medyada bağlantı kurduğu kadınlara kendisini fotoğrafçı olarak tanıtan Rum subay Nikos Metaksas’ın itiraf ettiği 7 cinayette, 5 kadın 2 de kız çocuk kurban bulunuyor.



Rum polisi 6 yaşındaki Sierra’nın cesedini 2 aydır terk edilmiş maden gölünde arıyordu. Derinliği 60 metreye ulaşan bulanık ve kızıl sularda yürütülen aramalar sonucunda özel bir dalgıç ekibi kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. 39 yaşındaki Filipinli anne ve kızı 5 mayıs 2018 tarihinden beri kayıptı.



Kurbanlarını boğarak öldürdüğünü ve işlediği tüm cinayetlerden zevk aldığını söyleyen 35 yaşındaki seri katil Nikos Metaksas, polisteki uzun sorgusunun ardından Kızıl Göl adı verilen bölgede cesetleri attığı yerleri polise göstermişti. Seri katil bazı cesetleri valizlere koyduktan sonra göle attığını itiraf etmişti. Metaksas 6 yaşındaki kızı bir battaniyeye sarıp ayağına beton bağladıktan sonra göle attığını söyledi.



6 yaşındaki Sierra’nın cesedenin bulunmasıyla, Rum subay Metaksas'ın itiraf ettiği 7 cinayetin tüm kurbanlarına ulaşmış oldu.



Metaksas’ın işlediği seri cinayetler, 6 yaşındaki Sierra’nın annesinin cansız bedeninin terkedilmiş madende turistler tarafından tesadüfen bulunmasıyla ortaya çıktı. Filipinli kadının 14 Nisan’da bulunmasının ardından soruşturmayı genişleten Rum polisi Metaksas’ın izine ulaşmıştı. Seri cinayetlerin soruşturulması için İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan dedektif, suç psikoloğu ve adli tıp uzmanlarından oluşan özel bir ekip Kıbrıs’a gelerek çalışmalara katılmıştı.



Rum milli muhafız ordusu subayı seri katil Nikos Metaksas insan kaçırma, tecavüz, cinayet, delilleri yok ederek adaleti engelleme suçlarından yargılanmak üzere hücrede polis soruşturmasının tamamlanmasını bekliyor. Metaksas’ın işlediğini itiraf etti 7 cinayet, Kıbrıs tarihindeki ilk seri cinayet vakasını oluşturuyor. Cinayete kurban giden bir Romen kadın ve onun 8 yaşındaki kızının ailesi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve katil Metaksas aleyhine dava açacaklarını açıkladı.