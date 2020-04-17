Rum tarafında KKTC’ye gönderilen ilaçlar krize neden oldu

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ilaç ve ekipman krizi çıktı.

KKTC ve GKRY, arasında corona virüs salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan İki Toplumlu Sağlık Komitesinin talebi üzerine talep ettiği 4 bin koruyucu giysi ile 2 bin adet ilacın Lefkoşa Metehan Sınır Kapısından KKTC tarafına geçirilmesi krize neden oldu.

KKTC Başbakanlık’ı tarafından yapılan açıklamada GKRY’den söz konusu ilaç ve ekipmanın yasal olmayan yollar ile KKTC’ye geçirildiği ifade edilirken, “Söz konusu ilaç ve ekipmanların yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık, söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceğini, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceğini kaydetti.

Başbakanlık, ilaçların KKTC’ye getirilmesinde görev alanların karantinaya alınıp alınmayacağının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığını açıkladı.



Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

‘’Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nce Avrupa Birliği ve Rum Yönetiminden temin edildiği belirtilen bir miktar ilaç ve malzeme, bugün öğleden sonra yasal olmayan yollardan ülkemize geçirildi.

Şöyle ki; Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir. İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır. Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

- Söz konusu ilaç ve malzemelerin yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır.

- Rum tarafındaki kişilerle temasın olması dolayısı ile söz konusu süreçte yer alanların karantinaya alınıp alınmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle incelenecek ve gereği yapılacaktır.

- Söz konusu ilaç ve malzemenin Covid-19 virüsü ile mücadelede kullanılıp kullanılamayacağı uzmanlarca ele alınacak, eğer bir sıkıntı yoksa söz konusu malzemenin depolarımızda bulunmasına ve gerektiğinde kullanılmasına izin verilecektir.