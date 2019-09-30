Rum medyasında çıkan haberlerde, Rum yönetiminin, RMMO için Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den de 8 insansız hava aracı (İHA) satın aldığı bilgisi paylaşıldı.

RMMO'nun kısa süre önce bu iki yeni silah sistemiyle donatılarak güçlendirildiği kaydedildi.