Rum yönetimi, KKTC'nin yardım teklifini kabul etmedi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ozanköy ziyareti sırasında vatandaşlara yönelik konuşmasında, GKRY'nin, Limasol ve Baf kentlerinde çıkan orman yangınları ile ilgili KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden iletilen yardım teklifini kabul etmediğini ifade etti.



Üstel, Rum Yönetimi'nin yardımı kabul etmeyen tutumunu eleştirerek, "Biz yardım teklif ettik, Rumlar kabul etmedi. Yanmayı kabul ediyorlar ama yardımı kabul etmiyorlar." ifadesini kullandı.



GKRY'nin Limasol ve Baf kentlerinin kırsal alanlarında çıkan orman yangının ardından KKTC yardım teklifini önce BM'ye ardından da KKTC Başmüzakerecisi tarafından doğrudan Rum Yönetimi'ne iletmişti.



İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol ve Baf kentlerinde çıkan orman yangınları devam ederken, alevler arasında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 26 kişinin de tedavi altına alındığı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, dün öğle saatlerinde Limasol'un kırsal bölgelerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Baf'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.



Bazı Rum gazeteleri, polisin Limasol'daki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimalini değerlendirdiği bilgisini verirken, Limasol ve Baf kırsalının büyük bölümüne elektrik verilemediği belirtildi.