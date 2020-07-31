Rum yönetimi Putin'den "arabuluculuk" istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi yaptı. Anastasiadis, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek bölgedeki gerilimin azaltılmasına aracılık edeceğini söyledi.

NTV Haber 31.07.2020 - 10:22

Rum yönetimi Putin'den "arabuluculuk" istedi

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, 45 dakika süren görüşme Rum Anastasiadis'in talebiyle gerçekleşti.

Rum yönetimi, Putin'in Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen tansiyonu azaltmak için aracılık edeceğini söyledi.

Rum yönetimi, "Putin Erdoğan'la görüşerek krizin daha da tırmanmaması için yardımcı olacağına dair söz verdi" ifadesini kullandı.

Rum yönetimi ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Eylül'de gelişmelerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için Ada'ya gideceğini söyledi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...