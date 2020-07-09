Rum Yönetimi'nden gerginlik adımı

Haber: Selim SAYARI

KKTC Dışişleri Bakanlığı konuyu Birleşmiş Milletler’e mektupla şikayet etti, sivillerin bulunduğu bölgedeki mevzilerin derhal kaldırılmasını talep etti.



KKTC Dışişleri Bakanı Özersay BM yetkililerine yolladığı mektupta Rum tarafının Ada’da gerginliği artırmaya yönelik provokatif eylemlerine bir yenisini eklediğini belirtti.



Rum tarafının son dönemde temas hattı gerisinde askeri tahkimat çalışmaları da sürdürdüğünü kaydeden Özersay, batıdaki Yeşilırmak sınır kapısında, Türklerle Rumların yoğun olarak kullandığı bir noktaya ağır silah mevzileri kurulmasını tehditkar bir eylem olarak niteledi.



Dışişleri Bakanı Özersay aynı ağır silah mevzilerinin Rum kesiminde kalan ancak Türk toprağı olan Erenköy yolu üzerine de yerleştirildiğine dikkat çekti.



Rumların bu faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve askeri statükonun net ihlali anlamına geldiğini kaydeden Özersay bu hareketin bölgeden geçiş yapan sivillerin yaşamını da tehdit ettiğini belirtti.