Rümeysa Öztürk aleyhinde kanıt yok
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün antisemitizmle ya da terörizmle bağlantısı olduğuna dair kanıt bulamadı.
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında yeni gelişme yaşandı.
Washington Post gazetesinin özel haberine göre, Öztürk, göç dairesi polisi tarafından sokak ortasında gözaltına alınmadan günler önce Dışişleri Bakanlığı, hakkında bir bilgi notu hazırladı.
Bakanlığın notunda, Trump yönetiminin Öztürk'ün antisemitik faaliyetlere katıldığına ya da herhangi bir terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi.
DELİL YOK
Bakanlığın notu, Trump yönetiminin Öztürk'ü sınır dışı etmek için ileri sürdüğü suçlamalar hakkında şüphe uyandırdı.
Haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın Öztürk'ün vizesinin iptal etmesi için yeterli delil bulunmadığına dikkat çekildi.
NE OLMUŞTU?
30 yaşındaki Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora yapıyor.
Öztürk, öğrenci gazetesine, üniversitenin Gazze Savaşı'na bakışını eleştiren bir makale yazdığı için hedef olmuştu.
Öztürk'ün bugün Vermont'ta federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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