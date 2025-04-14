Rümeysa Öztürk aleyhinde kanıt yok

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında yeni gelişme yaşandı.



Washington Post gazetesinin özel haberine göre, Öztürk, göç dairesi polisi tarafından sokak ortasında gözaltına alınmadan günler önce Dışişleri Bakanlığı, hakkında bir bilgi notu hazırladı.



Bakanlığın notunda, Trump yönetiminin Öztürk'ün antisemitik faaliyetlere katıldığına ya da herhangi bir terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi.