Rümeysa Öztürk'ün komşuları evinin önünü çiçek bahçesine çevirdi

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan ve sınırdışı adilmek istenen doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün komşuları, Rümeysa'nın Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk, Somerville'deki evine döndü. Rümeysa Öztürk, ülto hafta gözaltında tutulduktan sanra 9 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Öztürk, 45 gün gözaltında tutulduğu Louisiana eyaletinden Massachusetts'in Boston kentine uçakla geldi.



Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle sınırdışı edilmek istenen Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı. Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.



Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.



