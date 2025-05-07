Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesine karar verildi

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında yeni gelişme yaşandı.

Temyiz mahkemesi yargıçları, kanıtların Öztürk'ün öğrenci gazetesinde yazdığı yazı için "cezalandırmak amacıyla gözaltına alındığını" gösterdiğine hükmetti. Mahkeme Trump yönetimine Rumeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesi için bir hafta süre verdi.

Trump yönetiminin Temyiz Mahkemesinin kararına Yüksek Mahkeme'de itiraz hakkı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak sosyal medya mesajında "Aktivist yargıçlar yapmak için seçildiğim işleri yapmama müsaade etmiyo" ifadelerini kullandı.

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün temyiz davasında, hükümetin avukatları gözaltı için herhangi bir gerekçe sunamamıştı.

