Rumlar KKTC bayrağı yaktı

Selim SAYARI/NTV HABER - KKTC

Rumların Kıbrıslı Türkler ve Türkiye aleyhine slogan atarak bayrak yaktıkları ırkçı eylemlere KKTC’den sert tepki geldi.



Yunanistan’daki Altın Şafak örgütünün uzantısı olan ve Rum meclisinde temsil edilen aşırı sağcı ELAM partisinin düzenlediği eylemde, Türkler ve Türkiye aleyhine sloganlar atıldı.



Ellerindeki Yunan bayraklarıyla KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaretler yağdıran göstericiler, 36. Kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla KKTC bayrağını ateşe verdiler.



Rum polisinin müdahale etmediği 3 ayrı gösteride, Türkiye ve Türk ordusu adada işgalci olarak nitelendi. Fanatik gösterilerde, anamuhalefetteki çözüm yanlısı komünist AKEL partisi de yer aldı.



Türklerin hedef alındığı ve KKTC bayrağının yakıldığı eylemlere, KKTC hükümetinden sert tepki geldi.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eylemlerde çekilen görüntülerin incelenerek KKTC bayrağını yakanların kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını açıkladı.



Konuyla ilgili Polis Genel Müdürü ve Başsavcıyla görüştüğünü kaydeden Özersay, Birleşmiş Milletler’le de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapılacağını ve gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.



Bayrak yakan eylemcilerin kimlik tespitinin ardından haklarında tutuklama kararı çıkarılması, KKTC’ye geçmeleri halinde sınır kapılarında bu kararın uygulanması bekleniyor.



KKTC Dışişleri Bakanı Özersay “Kendinden farklı olanın bayrağına, sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamıştır” diye konuştu.



Rumların KKTC bayrağı yaktığı fanatik eylemler sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Amerikalı arabulucusu Jane Holl Lute çözüm çabaları kapsamında liderlerle görüşmek üzere adaya geldi.



Amerikalı arabulucu 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü zirve öncesinde liderlerle hazırlık çalışmaları sürdürüyor.