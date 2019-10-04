Rum lider Nikos Anastasiadis Türkiye'nin adanin egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü ve gerilimi tırmandırdığını söyledi.
Rum lider Anastasiadis, Yavuz’un hareketlerini çok yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye’nin bu girişimine karşı her türlü önlemi aldıklarını da açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin yeni sefere başladığını ilan ederken, " Yavuz sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" mesajini paylaşmıştı.
Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
Rumlar Yavuz sondaj gemisini engellemeye çalışıyor
NTV HaberDünya
Yavuz sondaj gemisinin rotasını Kıbrıs'ın güneyindeki yedinci parsele çevirmesi Rum kesiminde endişe yarattı. Rumlar uluslararası girişimlerle faaliyetleri engellemeye çalışıyor.
Rum lider Nikos Anastasiadis Türkiye'nin adanin egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü ve gerilimi tırmandırdığını söyledi.