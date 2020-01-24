Rumlardan "Doğalgaz bilgileri Türkiye'nin eline geçti" gafı

Kıbrıs Rum yönetimi, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalar yaptığı sözde Rum parseli içindeki sahayla ilgili teknik bulguların Türkiye’nin eline geçtiğini iddia etti. Ancak kısa süre sonra Sözcü yeni bir açıklama yaptı ve önceki açıklamasının hatalı olabileceğini söyledi.(Selim SAYARI/NTV)

yavuz sondaj güzelyurt040919.jpg

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Eni ve Total şirketlerinin elde ettiği teknik bulguların Türkiye’nin eline geçtiğine dair önemli bilgilere sahip olduklarını ileri sürmüş ancak detay vermemişti.

Daha sonra Sözcü Kusios gaf yaptığını, açıklamasının hatalı olabileceğini söyledi. Rum yönetimi, bu açıklamayla gerek medyada gerekse kendi kamuoyunda alay konusu oldu. 8’inci parselle ilgili verilerin 3 yıldan beri Enerji Bakanlığı'nın internet sayfasında yer aldığı, Hükümet Sözcüsü'nün bundan dahi haberdar olmadığına dikkat çekildi.

Rum halkI, Türkiye’nin adanın güneyindeki 8’inci parselde süren sondajı nedeniyle hükümetin kontrolü kaybettiği ve çaresizlik içinde olduğu görüşünde.

Yavuz sondaj gemisi, KKTC’den aldığı yetkiyle Rum kesimine yakın mesafedeki "G" sahasında çalışmalara başlamıştı. Barbaros Hayreddin sismik arama gemisi bölgede kapsamlı araştırmalar yapmış ve muhtemel doğalgaz yataklarını belirlemişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...