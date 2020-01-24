Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Eni ve Total şirketlerinin elde ettiği teknik bulguların Türkiye’nin eline geçtiğine dair önemli bilgilere sahip olduklarını ileri sürmüş ancak detay vermemişti.



Daha sonra Sözcü Kusios gaf yaptığını, açıklamasının hatalı olabileceğini söyledi. Rum yönetimi, bu açıklamayla gerek medyada gerekse kendi kamuoyunda alay konusu oldu. 8’inci parselle ilgili verilerin 3 yıldan beri Enerji Bakanlığı'nın internet sayfasında yer aldığı, Hükümet Sözcüsü'nün bundan dahi haberdar olmadığına dikkat çekildi.



Rum halkI, Türkiye’nin adanın güneyindeki 8’inci parselde süren sondajı nedeniyle hükümetin kontrolü kaybettiği ve çaresizlik içinde olduğu görüşünde.

Yavuz sondaj gemisi, KKTC’den aldığı yetkiyle Rum kesimine yakın mesafedeki "G" sahasında çalışmalara başlamıştı. Barbaros Hayreddin sismik arama gemisi bölgede kapsamlı araştırmalar yapmış ve muhtemel doğalgaz yataklarını belirlemişti.