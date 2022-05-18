Rus asker Ukrayna’da savaş suçu işlediğini itiraf etti

Ukrayna'da işlenen savaş suçları konusunda ilk mahkeme kararı çıktı. Ukrayna'da yargılanan bir Rus askeri savaş suçu işlediğini kabul etti.



Rus ordu mensubu Çavuş Vadim Şişimarin, Ukrayna'da savaş nedeniyle yargılanan ilk Rus askeri oldu.

Tank Çavuşu Şişimarin

Şişimarin suçunu itiraf ederek, verilecek cezaya razı olduğunu söyledi. Tank Çavuşu Şişimarin, savaşın ilk haftasında Cupak-hivka köyünde 62 yaşındaki bir adamı kafasından vurmakla suçlanıyordu. Rus askeri savunan avukat ise, onun sadece emirleri uyguladığını belirterek salıverilmesini istedi.

Mahkeme nihai kararını ileri bir tarihte verecek. Ukrayna yönetimi, işgalin başından beri 10 binden fazla savaş suçu işlendiğini tespit etmişti. Rusya ise sivillerin hedef alınmadığı savunmasını yapıyor.