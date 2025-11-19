Rus askeri gemisi İngiliz sularına girdi, pilotlara lazer tuttu

İngiltere hükümeti, bir Rus askeri gemisinin İngiliz sularına girdiğini ve İngiliz pilotlara lazer tuttuğunu açıkladı.

Hükümet, bu olayın ardından Kremlin'e uyarıda bulundu.

Savunma Bakanı John Healey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geminin bu yıl ikinci kez İngiliz sularına girdiğini bildirdi. Healey, daha önce ocak ayında bu tür bir olayın yaşandığını ifade etti.

Bakan Healey, Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında, “Yantar, İskoçya'nın kuzeyinde, Birleşik Krallık sularının sınırında bulunuyor ve son birkaç hafta içinde Birleşik Krallık'ın daha geniş sularına girdi” dedi.

İngiliz ordusu, Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateyn ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları “bu geminin her hareketini izlemek ve takip etmek için” görevlendirdi. Bu sırada Yantar, pilotlarımıza lazer ışını yöneltti" diye ekledi.

PUTİN'E MESAJ

Lazerlerin kullanımını “son derece tehlikeli” olarak nitelendiren Healey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi ve şunları söyledi: “Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Yantar bu hafta güneye doğru yol alırsa, biz hazırız.”

İngiliz bakan, Yantar'ın “denizaltı altyapılarını ve müttefiklerinin altyapısını tehlikeye atmak için tasarlanmış Rus filosunun bir parçası” olduğunu söyledi.

İngiltere ve NATO müttefikleri, son aylarda birkaç denizaltı telekom ve elektrik kablosunun sabote edilmesinin ardından Moskova'nın açık deniz altyapısına oluşturduğu risk konusunda artan endişelerini dile getirdi.

Uzmanlar ve politikacılar, Ukrayna konusunda iki tarafın karşı karşıya gelmesiyle Rusya'yı Batı'ya karşı karma bir savaş düzenlemekle suçluyor.