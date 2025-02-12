Rus askeri komutanına sinirlendi, makineli tüfekle karargah bastı

Komutanına sinirlenen bir Rus askeri, içki içtikten sonra sığınağına dönerek dört arkadaşını vurarak öldürdü.



Bağımsız medya kuruluşu Mediazona, Çavuş Nikita Posmetukhov'un olay nedeniyle pazartesi günü müebbet hapse mahkum edildiğini bildirdi.



Mediazona, davanın Rusya Güney Askeri Bölge Mahkemesi'nde kapalı kapılar ardında görüldüğünü bildirdi.

KOMUTANINA SİNİRLENDİ, KARARGAH BASTI



Çavuş Nikita Posmetukhov'un, yüzbaşısının kendisine disiplin cezası vermesi ve kendisini saldırı birliğine transfer etmekle tehdit etmesi üzerine öfkelendiği aktarıldı.



Arkadaşlarıyla birlikte içki içen zanlı, daha sonra makineli tüfek alarak komuta merkezine gitti, kapıyı çaldı ve devriye polislerine ateş açarak bir astsubayı öldürdü.

SİLAH ARKADAŞLARI UYURKEN ÖLDÜRDÜ



Raporda, komutan Posmetuhov'un ölenler arasında olmamasına öfkelendiği belirtilirken, daha sonra gözaltına alınmadan önce bir yarbay, bir yüzbaşı ve bir eri de uyurken vurduğu aktarıldı.



Posmetukhov, silah arkadaşlarını öldürmekten suçlu bulundu ve askeri komutaya karşı şiddet kullanmakla suçlanarak ömür boyu hapse mahkum edildi.

RUS ASKERLERİNİN MORALİ DÜŞÜYOR



Ukrayna'ya karşı savaşan Moskova güçlerinin moralinin bozuk olduğu ve bu nedenle çok sayıda askerin cepheyi terk ettiği yönünde çok sayıda rapor var.



Komutanların yeterliliği ve eğitim eksikliğiyle ilgili şikayetlerin yanı sıra, toprak kazanmak için uygulanan "et dalgası" taktikleri nedeniyle büyük kayıplara yol açılacağı yönündeki endişeler, Rus güçlerinin karşı karşıya kaldığı sorunları daha da artırdı.