Rus askerinin acı sonu: Komutanı ağaca bağladı, donarak öldü

Rus bağımsız medya kuruluşu Mediazona'nın 31 Ocak tarihli haberine göre, 37 yaşındaki Onbaşı Viktor Utyaev, 27 Aralık 2022'de Ukrayna'nın Herson kentindeki bir çam ormanında dokuz saat boyunca ağaca bağlı şekilde ayakta durmaya zorlandı.

ÇİZGİYİ AŞAN ASKERLERE CEZA SİSTEMİ



Utyaev, eski paralı asker Çavuş Dmitri Maiborodin'in oluşturduğu yaklaşık 60 kişilik bir birlikte görev yapıyordu. Maiborodin'in emrinde görev yapan askerler, çizgiyi aşanlara ceza sistemi getirdiği için ondan korkuyorlardı.



Diğer askerler onu "güçlü, otoriter, sert ve hatta zalim" bir özel kuvvetler profesyoneli ve savaş deneyimi olan biri olarak tanımlıyor.

TUVALETE GİTMEK İÇİN YALVARDI



Komutanın, Utyaev'in 27 Aralık 2022'de sarhoş olup alevlere el bombası atmasının ardından disiplin cezası kapsamında bir ağaca bağlanmasını emrettiği iddia ediliyor.



Ceza olarak Utyaev, yüzünü bir ağaca yaslayarak dokuz saat ayakta durdu. Zaman zaman tuvalete gitmek için yalvardığını ancak diğer askerlerin Maiborodin'in tepkilerinden korktukları için yardımına gitmediği bildirildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA ÖLDÜ



Soruşturmacılar, askerin 28 Aralık sabahı erken saatlerde serbest bırakıldığını ancak birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini aktardı.



Mart 2023'te gözaltına alınan Maiborodin, askeri soruşturmacılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.



Ukrayna'daki savaş boyunca Rus askerleri ile komutanları arasında çok sayıda şiddet ve kötü muamele olayı yaşandığı bildirildi.

