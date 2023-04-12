"Rus askerler kafa kesti" iddiası: Görüntüler infial yarattı

Rus ordusunun Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video infial yarattı. Görüntüler dünya çapında büyük tepki çekerken, Kiev yönetimi, Rusya'yı terör örgütü DAEŞ'e benzetti. Rusya lideri Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise "Görüntüler korkunç. Gerçek olup olmadıklarını araştıracağız. Sahtelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

"Rus askerler kafa kesti" iddiası: Görüntüler infial yarattı

Rus askerlerinin Ukraynalı savaş esirinin kafasını kestiği iddia edildi. Kiev yönetimi 'yı terör örgütü DAEŞ'e benzetti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Rusça konuşan üniformalı kişilerin, Ukrayna ordusu arması ve sarı kol bandı bulunan bir kişiyi kafasını keserek öldürdüğü görülüyor.

ZELENSKİ: HESABINI VERECEKLER

Ukrayna güvenlik kurumu soruşturma başlatırken, dünya çapında infial yaratan görüntülere Ukrayna lideri Volodimir Zelenski sert tepki gösterdi.

Zelenski, "Dünyada kimsenin görmezden gelemeyeceği şeyler var. Bu canavarlar ne kadar da kolay öldürüyor. Hiçbir şeyi unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Her şeyin hesabını verecekler. Teröre yenilmeyeceğiz." dedi.

AB: TEYİD EDİLMESİ HALİNDE SAVAŞ SUÇU LİSTESİNE EKLENECEK

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada, görüntülerin teyit edilmesi halinde, bunun Rusya'nın savaş suçlarıyla ilgili delillere ekleneceği belirtildi.

RUSYA: GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ

Rusya lideri Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise "Görüntüler korkunç. Gerçek olup olmadıklarını araştıracağız. Sahtelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

"DAEŞ'TEN BETER"

Kiev yönetimi Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinden ihraç edilmesini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "DAEŞ'ten beter olan Rusya'nın BMGK'da dönem başkanı olması absürd" diye konuştu.

Geçen yıl şubat ayından beri devam eden Ukrayna savaşında her iki taraf, birbirini savaş esirlerini öldürmekle suçlamıştı. Ukrayna'da işlenen savaş suçları sebebiyle Rusya lideri Vladimir Putin hakkında da Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emri çıkartmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Vladimir Putin için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Vladimir Putin için tutuklama kararı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...