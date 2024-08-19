Rus bakan Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir an önce barış istiyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına varılmasını istediklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erivan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini söyledi. "Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor" diyen Lavrov, ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını ifade etti.

Rus bakan Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir an önce barış istiyoruz

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ın başkenti Bakü'de gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Lavrov, yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna değinen Lavrov, bir an önce anlaşmanın sağlanmasından ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını söyledi.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik taarruzuna da değinen Lavrov, şunları söyledi: 

"ABD'nin talimatı olmasaydı Zelenski asla bunu yapmaya karar vermezdi. Herkes bunu biliyor. Amerikalılar her zaman yalan söyledi. Batı'nın yaklaşımı utanç verici. Bu yaklaşım Batı'nın büyüyen çaresizliğini, Zelenski'nin verilen görevi yerine getiremediğini gösteriyor."

Rus bakan, Moskova ile Kiev arasında Katar'ın arabuluculuğunda enerji unsurlarının güvenliğine dair müzakereler yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kursk saldırısı nedeniyle Ukrayna ile müzakere etmeyecekleri yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

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