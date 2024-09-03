Rus banka "rupi mevduatı" hesabı sunmaya başladı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki dolarsızlaşma sürecine bağlı olarak bankanın bireysel müşterilerinin artık rupi hesabı açabileceklerini bildirdi.

Rus banka "rupi mevduatı" hesabı sunmaya başladı

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, rupi cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 1 yıllık rupi cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 3,56 faiz verilecek.

'da daha önce de ülkenin en büyük ikinci bankası VTB yuanla mevduat hesabı sunmaya başlamıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dış ticaretinde son yıllarda dolar ve avronun payı azalırken, yuan ve rupi gibi "dost ülkelerin" birimlerinde artış yaşanıyor.

Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı

Rus banka 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı

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