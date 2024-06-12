Rus barış gücü askerleri Karabağ’dan çekildi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine 2020 yılındaki savaşın ardından geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücünün çekilme süreci tamamlandı.

Rus barış gücü askerleri Karabağ’dan çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile 27 Eylül 2020'de başlayarak 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçici olarak Karabağ'a konuşlandırılan Rus barış gücünün bölgeden çekilmesi sürecinin tamamlandığı duyuruldu.

Rus askerlerinin bölgeyi terk etmesinin ardından üstlerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

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BARIŞ GÜCÜ 2020'DEN BERİ KARABAĞ'DAYDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü bildirinin imzalanmasıyla sona ermişti.

Bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ'a geçici olarak Rus barış günü birlikleri konuşlandırılmıştı. Rus birliklerin görev süresinin 2025 yılında sona ermesi planlanıyordu. Ancak Aliyev ve Putin, Rus birliklerin görev süresi dolmadan çekilmese karar vermişti.

Rus askerleri çekilme sürecine ilk olarak 17 Nisan'da Kelbecer ilindeki Hudavend Manastırı'ndan ayrılarak başlamıştı.

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