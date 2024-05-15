Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı

Karabağ’daki görevini tamamlayan Rus Barışı Gücü misyonu Karabağ’dan çekiliyor. Düzenlenen törende Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlarının emriyle ödüllendirilen askeri personele madalyaları takdim edildi. Rus Barış Gücü, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti ancak 17 Nisan 2024'den itibaren Karabağ'dan çekilmeye başladı.

Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı

'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı ilindeki havalimanında bulunan Rus Barış Gücü'ne ait üstte birliğin misyonunun tamamlanması nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Törene Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Birinci Yardımcısı Yevgeny Nikiforov’un yanı sıra üst düzey askeri yetkililer, Azerbaycan ve Rus askerleri katıldı.

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ASKERLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Törendeki konuşmasında ile arasında varılan anlaşma uyarınca faaliyetlerin son bulmasıyla ülke topraklarından çekilen barışı koruma birliğinin tüm mensuplarına şükranlarını sunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rus Barış Gücü'ne yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ve Rusya Savunma Bakanlarının emriyle ödüllendirilen askeri personele madalyaları takdim edildi.

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ÇEKİLME SÜRECİ YAKINDA TAMAMLANACAK

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından , ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiriye göre Karabağ’a geçici olarak Rus Barış Gücü'nün yerleştirildiğini hatırlattı.

Eyvazov, “Eylül 2023’te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda Karabağ’da bulunan Ermeni güçlerin kalıntıları bölgeyi tamamen terk etti. Bunun sonucunda Rus Barış Gücü'nün görevinin tamamlandığını kabul edebiliriz. Azerbaycan ve Rusya liderlerinin ortak talimatıyla barış gücünün bölgeden çıkarılmasına karar verildi. Talimatın ardından barış gücünün bölgeden çıkarılması için Savunma Bakanlığı tarafından gerekli teknik ve lojistik destekler sağlanmıştır. Halihazırda bu süreç devam etmektedir ve yakın zamanda tam olarak çıkarılması planlanıyor” diye konuştu.

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GÖREV SÜRESİ DOLMADAN ÇEKİLİYOR

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü deklarasyona dayanarak Rus Barış Güçü, Karabağ'da konuşlandırılmıştı.

Belgeye göre Rus Barış Gücü, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti. Rus Barış Gücü, 17 Nisan 2024'den itibaren Karabağ'dan çekilmeye başladı.

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