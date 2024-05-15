Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı

ASKERLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ Törendeki konuşmasında Azerbaycan ile Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca faaliyetlerin son bulmasıyla ülke topraklarından çekilen barışı koruma birliğinin tüm mensuplarına şükranlarını sunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rus Barış Gücü'ne yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlarının emriyle ödüllendirilen askeri personele madalyaları takdim edildi.

ÇEKİLME SÜRECİ YAKINDA TAMAMLANACAK



Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiriye göre Karabağ’a geçici olarak Rus Barış Gücü'nün yerleştirildiğini hatırlattı.



Eyvazov, “Eylül 2023’te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda Karabağ’da bulunan Ermeni güçlerin kalıntıları bölgeyi tamamen terk etti. Bunun sonucunda Rus Barış Gücü'nün görevinin tamamlandığını kabul edebiliriz. Azerbaycan ve Rusya liderlerinin ortak talimatıyla barış gücünün bölgeden çıkarılmasına karar verildi. Talimatın ardından barış gücünün bölgeden çıkarılması için Savunma Bakanlığı tarafından gerekli teknik ve lojistik destekler sağlanmıştır. Halihazırda bu süreç devam etmektedir ve yakın zamanda tam olarak çıkarılması planlanıyor” diye konuştu.

