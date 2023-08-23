Rus basını: Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin görevden alındı

Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.



İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.