Rus bilimciler evde patates yetiştirmenin yeni yöntemini buldu

Devlet haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre Rus Bilim Akademisi'ndeki (RAS) bilim insanları, evde patates yetiştirmek için yeni bir metodu duyurdu.



St. Petersburg Federal Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, metodu ülke potansiyel patates krizi ve yükselen fiyatlarla karşı karşıyayken geliştirdi.



Novgorod Tarım Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Nikolai Semchuk, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Yeni yaklaşım pahalı reaktifler veya özel tarım ekipmanları gerektirmiyor” dedi.



"ENFEKSİYONLARDAN KORUYOR"



Semchuk, yeni yöntemin, patates yumrularını enfeksiyonlardan koruyan ve patateslerin apartmanlarda, evlerde ya da yazlıklarda yetişmesine olanak tanıdığını ifade etti.



Semchuk, yöntemin ayrıntılarını anlatmadı ancak kısa süreler içinde yeterli miktarda patates büyümesine izin verdiğini söyledi.



FİYATLAR YÜZDE 85 ARTTI



Kommersant'ın piyasa uzmanlarına dayandırdığı haberine göre patates fiyatları 2024 yılında yüzde 85 oranında arttı. Bazı bölgeler, fiyatlardaki artış ve patates kıtlığının bildirilmesinin ardından patates ihracatını durdurdu.



ANA TEDARİKÇİ MISIR VE ÇİN



Rusya, ülke çapında olası bir kıtlığa yanıt olarak ocak ayında dost ülkelerden gümrüksüz patates ithalatına izin vermeye başladı. Nisan ayında Duma Milletvekili Boris Chernyshov, devletin patatesin perakende satış fiyatını geçici olarak düzenlemesini önerdi.



Tarım Bakanlığı, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, patates ithalatının yıl başından bu yana üç kattan fazla artarak 548 bin tona ulaştığını ve ana tedarikçilerin Mısır ve Çin olduğunu söyledi.



