Rus birlikleri iki Ukrayna bölgesini daha ele geçirdi

Rus birlikleri iki Ukrayna yerleşimini daha ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Perşotravnevoye ve Donetsk bölgesinde Kurahovka yerleşim yerlerinde kontrolü sağladıklarını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, Rus uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun kullandığı enerji altyapı tesisleri, "Kraken" nasyonalist oluşumların komuta noktaları, bir askeri havaalanının altyapısı, Ukrayna ordusunun akaryakıt üssü, silahlı insansız hava aracı atölyesi ile askeri birlik ve teçhizatın toplandığı 149 bölgeyi vurduğu belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin ABD üretimi dört ATACMS füzesi, Fransa üretimi üç Hammer güdümlü bomba ve 50 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.



Rus ordusunun Donbas ve diğer bölgelerde önemli bazı noktaları kontrolüne aldığı da bildirildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da biri Harkiv bölgesinde, 11'i Donetsk bölgesinde olmak üzere son bir haftada 12 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.

