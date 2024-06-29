Rus birlikleri Ukrayna'nın Şumi yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Şumı yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Rus birlikerleri dün de Razdolovka yerleşim biriminde kontrolü sağlamıştı.

Rus birlikleri Ukrayna'nın Şumi yerleşim birimini ele geçirdi

Savunma Bakanlığı, savaşındaki birliklerin ilerleyişine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şumı yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki pozisyonlarını iyileştirdi" denildi.

Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi uçağı ve 119 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 896 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 453 tank ve zırhlı araç, 1359 çok namlulu roketatar, 11 bin 60 obüs ve havan topu ile 23 bin 76 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

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