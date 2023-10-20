Rus Büyükelçi: Rehineler için Hamas ile temas halindeyiz

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi, Hamas’ın İsrail'e saldırısı sırasında ele geçirdiği ve şu anda Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması için Rusya'nın Hamas ile temas halinde olduğunu söyledi.



Büyükelçi Anatoly Viktorov, "Elbette Hamas temsilcileriyle temaslarımız var ve her şeyden önce İsrailli sivillere yönelik terörist saldırının ilk gününden beri Hamas militanları tarafından yakalanan rehineleri bulundukları yerlerden kurtarmayı amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı.



Filistinli grup Hamas'a bağlı silahlı kişiler 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki topluluklara ve askeri üslere düzenledikleri şafak baskınında en az 200 kişiyi rehin aldı ve yaklaşık bin 400 kişiyi öldürdü.



İsrail Hamas’a Gazze'yi hava saldırılarıyla vurarak ve binlerce kişiyi öldürerek karşılık verdi ve Hamas'ı yok ederken rehineleri kurtarmak için harekete geçeceğini duyurdu.



İsrail, yerleşim bölgesinin çevresine tanklar ve askerler yığdı ve Filistinlilere beklenen kara harekatından önce Gazze'nin kuzeyini boşaltmaları çağrısında bulundu. Hamas rehinelerin İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 6 bin Filistinli ile takas edilebileceğini açıklası.



2011 yılında İsrail, bir İsrail askerinin serbest bırakılması karşılığında bin 27 Filistinli mahkumu takas ettiği için bazı vatandaşları tarafından eleştirilmişti. İsrail, İsrailli rehineler serbest bırakılmadan Gazze üzerindeki ablukanın sona ermeyeceğini bildirdi.



KAÇ REHİNE VAR?



İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın Perşembe günü askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, aralarında 30 çocuk ile 60 yaş üstü 20 kişinin de bulunduğu 200 kişi Gazze'de rehin tutuluyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin