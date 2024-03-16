Rus büyükelçiden ABD'ye seçim eleştirisi: Cezayla tehdit ediyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ülkesindeki seçimlere ilişkin konuştu.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre Antonov, "dost olmayan ülkelerin çabalarını" eleştirdi.

Büyükelçi, "Düşmanların çabalarının, ülke genelinde ve yurtdışında başarılı ve aktif bir şekilde yürütülen Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini bozamayacağını belirtmek isterim" dedi.

Antonov, 17 Mart'ta Washington, New York ve Houston'daki Rus diplomatların sadece anayasal haklarını kullanmakla kalmayacağını, aynı zamanda Rus vatandaşlarının sakin ve güvenli bir ortamda sandık başına giderek kader seçimlerini yapabilmelerini de mümkün olan tüm yollarla sağlayacaklarını söyledi.

Rus büyükelçi şunları ekledi: "Washington'un, birleşik ve çok etnikli halkımızın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçimlerinde geleceklerini seçtiği Rusların bayramını zehir etmek için boşuna çaba sarf ettiği de açıktır. Oylama henüz bitmedi, ancak ABD makamları irade beyanının sonuçlarını tanımamakla ve gözlemcilere karşı 'cezalandırıcı' eylemler uygulamakla tehdit ediyor."